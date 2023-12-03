خطوات إضافة أجهزة جديدة "بوتاجاز أو سخان" للعمل بالغاز الطبيعى.. تفاصيل

كتبت -مروة الغول

يستهدف مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز

وتتصمن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في إضافة جهاز جديد "بوتاجاز أو سخان أو غيره" للعمل بالغاز الطبيعي داخل المنزل الأتى..

١ يتوجه العميل إلى مقر شركة الغاز التابع لها من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به.

٢- تقوم شركة الغاز الطبيعى بعمل مقايسة لتحديد قيمة الأعمال المطلوبة.

٣- يتوجه العميل إلى مكتب خدمة العملاء لسداد مبلغ مقابل تحويل كل جهاز وأخذ إيصال بسداد هذا المبلغ.

٤-يقوم العميل بتقديم الإيصال إلى الشركة و سداد قيمة المقايسة حتى يتم التنفيذ.

وفى يوليو 2018 أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرة للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .

يذكر أن أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية، تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا، ما بين عامى 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر) و2014، والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.