توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية والمكتب العلمي لـ"أبفي - مصر"

كتب وليد عبد السلام

وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، مذكرة تفاهم مع شركة أبفي- مصر، وذلك للتعاون فيما بينهما على تنمية مهارات رفع كفاءة العاملين بهيئة الدواء المصرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ووقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، ومن جانب شركة أبفى- مصر الدكتورة/ سامية جمال، مدير المكتب العلمي لابفى – مصر، وذلك بحضور ممثلي هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمال مخلوفي، المدير الإقليمي لشركة أبفي لدول شمال أفريقيا و عدد من ممثلين شركه أبفي العالمية

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على بناء وزيادة قدرات كافة العاملين بالهيئة، وإطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في جميع المجالات، ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي، وذلك للعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".