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توافد الجالية المصرية فى لبنان على اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:00 م
توافد الجالية المصرية فى لبنان على اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور توافد أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت بالانتخابات الرئاسية
كتب محمود راغب

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رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، فى اليوم الثالث من تصويت المصريين بالخارج، توافد أعداد من الناخبين المصريين بالخارج في لجان الاقتراع في لبنان.
 
وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
 
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
 
البريد الإلكتروني:  egyptiansabroad@emigration.gov.eg   
 
واتساب رقم: 
01004114672
01069613755
 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
 
أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية
أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية

اقبال أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية
اقبال أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية

تصويت أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية
تصويت أبناء الجالية المصرية بلبنان بالانتخابات الرئاسية

توافد أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت بالانتخابات الرئاسية
توافد أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت بالانتخابات الرئاسية

حضور أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت بالانتخابات الرئاسية
حضور أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت بالانتخابات الرئاسية

 







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