اليوم السابع
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تفاصيل الحادث المرورى المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:29 م
تفاصيل الحادث المرورى المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة الأولية لموقع حادث الفنان أشرف عبد الغفور، أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الفنان الراحل من الخلف، والذى كان برفقته زوجته، وتحديدا فى منطقة الوصلة من نهاية الطريق الدائرى باتجاه مدينة 6 أكتوبر، أثناء سيرهما أعلى الطريق، ونتج عنها وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بكسور متفرقة وكدمات بالجسد.

 

وتمكنت الأجهزة المعنية من القبض على السائق المتسبب فى الحادث وتم اقتياده إلى القسم ليتم التحقيق معه بعدما تسبب فى الحادث الذى أدى إلى حدوث تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، ثم اصطدامها برصيف الطريق وحدوث تهشم السيارة المتسببة من الأمام، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات من أعلى الطريق.

 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى تسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين وتم نقل المتوفى وزوجته إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 







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