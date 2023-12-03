تعرف على لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن الإنتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان إنتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفر الشيخ.

والمقار الـ 5 التي جرى الإعلان عنها:

مدينة كفر الشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.

مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس بلطيم.

مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.

مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوه- دسوق.

مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

ودعا محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.