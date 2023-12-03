اليوم السابع
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تعرف على استعدادات مركز ومدينة الزقازيق لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:30 م
تعرف على استعدادات مركز ومدينة الزقازيق لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. صور جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، جولة للمرور على الوحدات المحلية بشنمباره وأم الزين وعدد من القري، لمتابعة جاهزية المدارس المقرر عقد الانتخابات الرئاسية بها للتأكد من مدى جاهزيتها للعملية الانتخابية وإتمام الإجراءات النهائية.

وتابع رئيس المدينة، أعمال النظافة الشاملة داخل وخارج المقار، علاوة على توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت الجهات المشاركة في عملية الانتخابات من حيث الإضاءة ووجود دورات مياه نظيفة، وفحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق وكذلك رفع أي اشغالات بمحيطها ومتابعة كفاءة الإنارة وكافة المرافق الموجودة بها على أكمل وجه.
 
وأكد المحاسب علي الصناديلى، جميع العاملين بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير بالوحدة وبالمدارس محل العملية الانتخابية ووجه بتنفيذ تلك الاستعدادات بالوحدات المحلية الثلاثة عشر التابعة لرئاسته.
 
يذكر أن محافظة الشرقية، بلغ فيها إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.
 
جانب من الجولة (1)
 الجولة

 

جانب من الجولة (2)
جولة رئيس مدينة الزقازيق

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة

 

جانب من الجولة (4)
رئيس مركز الزقازيق

 

جانب من الجولة (5)
رئيس المدينة يتابع الاستعدادات 






الشرقية

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