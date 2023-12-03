تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتبت - هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 29486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10451 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 5314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 7696 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.41% ليصل إلى مستوى 6669 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، واسيك للتعدين-اسكوم، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي بي كوربوريشن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وليسيكو مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وطاقة عربية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وباع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، والشمس للإسكان والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 716 ألف سهم، 967.5 ألف سهم، 888 سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، رواد السياحة-الرواد، والمتكاملة للأعمال الهندسية عدد 300 ألف سهم، 7796 سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعالمية للاستثمار والتنمية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 25 ألف سهم، 3.78 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 13.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 250 ألف سهم، 25 ألف سهم، 50 ألف سهم، 11.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، عدد 960 سهم، 1.3 مليون سهم، 296 سهم، 8764 سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 445.3 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، 45975 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 340 سهم.

أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم شريف صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الراشد عدد 400 ألف سهم بسعر 7.1492 جنيه بقيمة إجمالية 2.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 9.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 202 ألف سهم خزينة، والثانية عدد 185.7 ألف سهم خزينة بجلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.48% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة المهندس للتأمين، إيرادات بلغت 93.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 64.8 مليون جنيه، وأرجعت سبب زيادة الأرباح بمبلغ 28 مليون جنيه بمعدل 75.78%، وذلك نتيجة ارتفاع الأقساط، وصافي الدخل من الاستثمار.

وحققت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مبيعات بلغت 407.5 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 125.9 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 193.1 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 162.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، الربح قبل الضريبة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 44.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 34.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، صافي الربح خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 13.9 مليون جنيه، مقابل فائض 9.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 8.9 مليون جنيه.