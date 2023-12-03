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تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بحلوان

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:40 ص
تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بحلوان محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  حلوان، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتبين من خلال الفحص، قيام (أحد الأشخاص –  مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية، وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه.

 





 
 

 







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