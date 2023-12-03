وقد لقى سائح ألمانى مصرعه فيما أصيب شخصان آخران في ساعة متأخرة الليلة الماضية جراء هجوم بسكين ومطرقة قرب برج "إيفل" بالعاصمة الفرنسية (باريس) ، وفق ما أفادت السلطات الأمنية التى أكدت إلقاء القبض على المشتبه به.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين على منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على رجل كان يهاجم المارة فى الدائرة الـ16 (غرب باريس) بالقرب من برج إيفل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر وتم إسعافه على الفور.. وأوصى دارمانين بتجنب المنطقة فى الوقت الراهن، حيث نصبت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث.