برلماني كندي يشيد بسهولة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

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أشاد البرلماني الكندي المصري، شريف سبعاوي، اليوم الأحد، بسهولة ويسر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 الخاصة بالمصريين في الخارج.



وقال سبعاوي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن عملية التصويت كانت في منتهى السهولة، مشيدا بالجهود التي تبذلها السفارة والسفير أحمد حافظ نحو تذليل أي عقبات تواجه المصوتين وإرشادهم خلال كافة مراحل التصويت.



ودعا سبعاوي كافة المصريين في كندا سواء الزائرين أو المقيمين إلى ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الإنتخابات، مؤكدا أن المشاركة في الإنتخابات هي مشاركة في استقرار وازدهار مصر.



وكانت سفارة مصر فى العاصمة الكندية، أوتاوا، والقنصلية العامة بمونتريال، قد بدأت صباح اليوم الأحد، في استقبال الناخبين في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية 2024.



وبدأ توافد المصريين من مدينة أوتاوا وبعض المقاطعات الكندية الذين توجهوا منذ مساء أمس السبت إلى مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في التاسعة من صباح اليوم، وفقا لتعليمات الهيئة العليا للانتخابات.



وشهد أمس السبت إقبال كبير من المصريين من كافة المقاطعات الكندية على مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في اوتاوا، حيث وصلت رحلات قادمة من مدن تورونتو ومسيساجا وبرامبتون وأوكفيل، إلى العاصمة أوتاوا تحمل مصريين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، حيث استمر توافد الناخبين حتى اللحظات الأخيرة وبعد أن حل موعد الإغلاق في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، قام السفير أحمد حافظ وكل أعضاء اللجنة باتباع تعليمات الهيئة العليا للانتخابات لإجراء عملية الإغلاق.



يشار إلى أن المصري شريف سبعاوي قد فاز بالانتخابات البرلمانية الكندية في مقاطعة أونتاريو، واحتفظ بمقعده البرلماني للدورة الثانية على التوالي عن دائرة "مسيساجا إيرين ميلز".