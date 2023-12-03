بركان ميرابى بإندونيسيا يخلف أعمدة رماد بارتفاع 3 آلاف متر.. والسلطات تحظر الاقتراب

أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.