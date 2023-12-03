اليوم السابع
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بركان ميرابى بإندونيسيا يخلف أعمدة رماد بارتفاع 3 آلاف متر.. والسلطات تحظر الاقتراب

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:34 م
بركان ميرابى بإندونيسيا يخلف أعمدة رماد بارتفاع 3 آلاف متر.. والسلطات تحظر الاقتراب بركان - أرشيفية
أحمد علوى

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أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.

وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.
 
وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.
 
ولم تذكر أي جهة رسمية أو غير رسمية وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة ثوران البركان، لكن ما زال 42 شخصا في عداد المفقودين.

 







اندونيسيا

بركان ميرابى

سومطرة

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