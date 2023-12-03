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بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:11 ص
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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بدأ المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة والإعلان عن تفاصيل اليوم الثالث والاخير من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تلفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء لليوم.
 
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.
 
ويتحدث المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على اللجان الفرعية للمصريين بالخارج، إلى رؤساء اللجان من السفراء حول العالم فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية لشرح ما يحدث فى اللجان الانتخابية والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، وإزالة أى معوقات قد تواجههم.
 
وبدأ التصويت لليوم الثالث على التوالي فى دولة نيوزيلاندا منذ الساعة التاسعة صباح يوم الأحد بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يوافق العاشرة مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة - حيث يوجد فرق توقيت 11 ساعة بين البلدين.
 
وتوافد الناخبين على اللجنة فى نيوزيلاندا والدخول لابداء الرأى تمهيدا لغلق باب التصويت بعد قليل فى العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.
 
وانتهت آخر عملية تصويت لليوم الثانى داخل لجنة الانتخابات بالسفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق السابعة صباح اليوم الاخظ بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين على أن يبدأ التصويت فيها من جديد اليوم الثالث فى السابعة مساء اليوم الاحد بتوقيت مصر.
 
 
 
 






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