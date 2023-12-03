بحضور رئيس COP28 وقادة أفريقيا.. الرئيس الكيني يطلق مبادرة التصنيع الأخضر

رسالة دبي: شعبان هدية

رئاسة COP28 تعلن تخصيص 2.5 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة في ثماني دول

أطلق ويليام ساموي روتو، رئيس كينيا، بحضور عدد من القادة الأفارقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27، مبادرة التصنيع الأخضرفي إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي في COP28.

وتأتي مبادرة الرئيس الكيني لتؤكد أهمية التصنيع الأخضرفي توظيف الموارد الإفريقية العالية الجودة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وحضر حفل إطلاق المبادرة كلاً من جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، وايفاريستاندايشيميي رئيس بوروندي، وإسماعيل عمر، رئيس جيبوتي، ونانا أدو، رئيس غانا، وفخامة الحسنواتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، وبولا تينوبو، رئيس نيجيريا، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وهاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بالإضافة إلى عدد من مطوري المشروعات الخضراء، وممثلين عن قطاع الصناعة، وبنوكالتنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الرئيسية من جميعأنحاء دولة الإمارات وإفريقيا.

وأكد وليام روتو، أن مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا، تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل دور المجموعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاعالخاص وتوسيع نطاقها، فيما أشار ماكي سال، إلى أن القادة الأفارقة يعملون على تحديد مسار تنموي للقارة، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مطوري المشروعات في قطاعَي الطاقة والصناعة في جميع أنحاء القارة.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمبادرة "التصنيع الأخضر" بصفتها فرصة لرفع سقف طموح "برنامج الطاقة النظيفة في COP28" الذي تم إطلاقه في قمة المناخ الأفريقية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التصنيع الأخضر في القارة للحفاظ على البيئة والموارد، بالتزامن مع توفير فرص وظيفية عالية الجودة لسكانها، موضحاً أن التحدي الذي تواجهه القارة الإفريقية هو نقص فرص العمل وليس الأيدي العاملة.

وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا إلى تسريعوتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف والتكيف، وتحفيز النموالاقتصادي الأخضر، كما تحظى المبادرة بدعم قادة إفريقيا، إذ توفر فرصة مثالية لتحقيق التنمية في بلادهم.

وناقش القادة خططهم لتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية الشاملة من خلال تسريع نمو المجموعات الصناعية الخضراء، وتعزيز الدور المؤثر لأسواق التصديرالإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمةالمُضافة، والتي تعد عامل تمكين حاسم لتطوير مشروعات وتقنيات الطاقة المتجددة، وشدد القادة على أن مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا لها دور حاسم في تحقيق الطموحات المناخية المشتركة العالمية.

واطلع المشاركون على التقدم المحرز الذي حققته مبادرة التمويل الإماراتية التي أطلقت خلال قمة المناخ الأفريقية هذا العام في العاصمة الكينية نيروبي، وتهدف إلى توظيف 16.5 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي) في مجال الطاقة المتجددة، التي أطلقت بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل

"مصدر"،" وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة "إيما باور"، وصندوق أبو ظبي للتنمية،مع قيام مجموعة إفريقيا 50 بدور الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، التي خصصت حتى الآن نحو 9.5 مليار درهم(2.6 مليار دولار) لدعم مشروعات الطاقة المتجددة فيثماني دول ستضيف حوالي 1.8 غيغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء الأفريقية.

وتعرف المشاركون خلال الفعالية إلى المشروعات التي ترعاها دولة الإمارات، وقدَّم شركاء المبادرة العديد من الإعلانات الطموحة التي ستسهم في إنتاج طاقة نظيفة وستحفِّز النمو الأخضر والتنويع الاقتصادي، ما من شأنهتحقيق التقدم المنشود في مسار إفريقيا نحو الاعتماد على التصنيع الأخضر.

ومن بين الإعلانات تطوير شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محطة للطاقة الشمسية بقوة 150 ميجاواط في جنوب أنجولا، وهو مشروع تعهدت به الشركة لتوفير 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الدولة، كما تدرس شركة "مصدر" سُبل تعزيز التعاون مع شركة الموارد العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، بهدف خفض انبعاثات عمليات التعدين عبر القارة بدءاً من دولة زامبيا.

بينما أعلنت شركة أيميا باور عن أول مشروع طاقة رياح في إثيوبيا تبلغ قوته 300 ميغاواط، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في البلاد.

وأعلنت هذه الشركات أيضاً زيادة قدرة مجمع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية من 70 ميجاواط إلى 100 ميجاواط، بما في ذلك 4 ميجاواط/ساعة من الطاقة المخزنة عبر نظام تخزين البطاريات في توجو، وأخيرًا تعمل الشركات في موريتانيا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1ميجاواط.

وأعلنت مجموعة "إفريقيا 50" الشريك الاستراتيجي لمبادرة التمويل الإماراتية في إفريقيا، عن ثلاث مشروعات سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميجاواط من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية العائمة في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي التي تُمكِّن من إنتاج الطاقة الخضراء.