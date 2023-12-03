انتخابات الرئاسة 2024.. موكب احتفالى أمام القنصلية المصرية بميلانو.. فيديو

كتب ــ أحمد جمعة

على أنغام أغنية "أولادك يا بلدى.. أحفادك يا بلدى".. وصل موكب من السيارات لأبناء الجالية المصرية فى ميلانو للتصويت فى انتخابات الرئاسة لليوم الثالث على التوالي فى أجواء مبهجة احتفالية.

وصوت أبناء الجالية المصرية فى ميلانو فى ثالت أيام انتخابات المصريين بالخارج رغم برودة الجو ، وكانت شهدت سفارة وقنصليات مصر فى إيطاليا إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.