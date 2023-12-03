انتخابات الرئاسة 2024.. المصريون باليونان يتصدرون أعلى نسبة تصويت في أوروبا

كتب: أحمد جمعة

كشفت مصادر قيادية بالجاليات المصرية لدى اليونان عن تسجيل أثينا أعلى نسبة تصويت للمصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة على مستوى القارة الأوروبية، وهو ما يؤكد حرص أبناء الجالية المصرية لدى اليونان على المشاركة بقوة في التصويت بانتخابات الرئاسة.

ووثق المصريون فى الخارج ملحمة حب لمصر فى انتخابات الرئاسة 2024، فى عرس انتخابى بامتياز، شهدته أروقة السفارات المصرية بالخارج، حيث توافد أبناء الجاليات على مدى الثلاثة أيام، مبدين سعادتهم للمشاركة فى العملية الانتخابية، وحرصوا علىإطلاق رسائل التحفيز للآخرين لتشيعيهم على المشاركة أيضا.

لم يمنعهم بعد المسافات، أو ارتباطات العمل، أو المرض، من أداء واجبهم الوطنى، فجاءت مشاركتهم عنوانا للوفاء لمصر.

وأغلقت غالبية السفارة المصرية بالخارج بعد انتهاء عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي استمرت لثلاثة أيام في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، وصوت عدد كبير من المواطنين المصريين سواء بالحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار من التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.