اليوم العالمي لذوي الهمم.. "أسطورة دمياط" يحصد 4 ميداليات سباحة بدون يدين

دمياط - هيثم مراد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع البطل عمر مشرف بطل العالم في سباحة الزعانف البارالمبية، ابن قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم

"قطعت وعدا لمصر أن أحقق ذهبية العالم، أوفيت بالوعد وعدت بأربع ميداليات ذهبية".. هكذا بدأ بطل العالم حديثه لليوم السابع ليكمل قائلا: "كنت أتدرب يوميا قبل مشاركتي بالبطولة، الاستعداد الجيد ساعدني كثيرا من أجل تحقيق هذا الإنجاز".

استمر صاحب الـ12 عاما حديثه قائلا: "لم تكن إعاقتي حائلا أمامي، تعلمت كل شىء يؤهلني لكي أكون بطل، وقد كان".

وأضاف بطل العالم: "مع انطلاق صافرة البداية علمت أنه يتعين علي رفع علم بلدى في هذا المحفل، لم أنتظر كثيرا حتي حققت ما أريد".

تجاذبت والدته أطراف الحديث لتضيف قائلة: " أري الآن نظرات الإعجاب تحيط بابني، عانيت طوال مشواره حتي أصبح هكذا، لكني اريد فقط أن اقول بأن عمر كان هدية كبيرة من ربنا ليا".

واستمرت والدة بطل العالم في حديثها قائلة: " دعم الأسرة مهم وضروري لصناعة الأبطال،واجهنا تحديات كثيرة لكني كنت على يقين أننا سنصل إلي منصات التتويج، حققها عمر وأصبح بطل العالم".

وعن استعدادات الفترة المقبلة أكد كابتن محمد زهران المدرب الخاص لبطل العالم قائلا: " نعمل منذ انتهاء البطولة على التحضير لبطولة الأولمبياد 2028، ننتظر فقط تجاوز عمر السن القانوني حتي يسمح له بالمشاركة، أمامنا وقت كاف من أجل الاستعداد وحصد ذهبية الأولمبياد".

وتابع: "وضعنا برنامج لتأهيله، اكتسبنا خبرات كثيرة من الاحتكاك ببطولة العالم، رغم تحقيق الذهب لكننا اكتشفنا بعض الجوانب التي سيتم العمل عليها مستقبلا، نحن أمام مشروع بطل أولمبي هذا هدفنا القادم".

اختتم البطل "عمر مشرف" بطل العالم في سباحة الزعانف البارالمبية حديثه قائلا: " وعدى القادم ذهبية الأولمبياد، سأعمل بكامل طاقتي حتي أحقق هذا، شعور لا يوصف عندما تكون سببا في رفع علم مصر بمحفل دولي، هي مسؤولية كبيرة تستحق أن نتحمل من أجلها عناء الرحلة".