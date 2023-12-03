اليوم العالمى لذوى الهمم.. اعرف أسباب الإعاقة الذهنية وأنواعها وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتورغريب محمود، استشاري المخ والأعصاب في كلية طب الزقازيق، إن الإعاقة الذهنية تعني قصورًا في الوظائف الإدراكية والمعرفية للشخص، وفي الطبيعي تظهر الإعاقة قبل بلوغ الشخص سن الـ18 عامًا، فنجده يميل للعزلة، وعدم الرغبة أو القدرة علي التكيف مع الآخرين، لا يستطيع فهم بعض المعلومات ولا يتطور في العديد من المهارات.

أسباب وأنواع ودرجات الإعاقة الذهنية

وأضاف استشارى المخ والأعصاب، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالإعاقة الذهنية، فبعضها يكون ناتج عن وجود عيوب في الكروموزومات نتيجة خلل وراثي، أو صغر حجم المخ، أو التعرض لقصور في وظائف الغدة الدرقية، أو مشاكل في التمثيل الغذائي للجسم، لافتا أن هذه أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالإعاقة الذهنية، مضيفًا أن بعض النساء اللاتي يصبن بالحصبة الألمانية خلال الحمل أكثر عرضة لولادة طفل يعاني من الإعاقة الذهني.

وقدم استشاري المخ والأعصاب، درجات الإعاقة الذهنية بعد الخضوع لاختبار قياس نسبة الذكاء، وتكون كالتالي:

- البسيطة من 52 إلى 69 درجة .

- المتوسطة من 36 إلى 51 درجة .

-الشديدة من 20 إلى 35 درجة.

-بالغة الشدة من 19 درجة فاقل.

وأكد أن الفحوصات الطبية قبل الزواج تساعد في اكتشاف احتمالية إنجاب طفل معاق، ولذا هي من أهم النصائح التي يجب علي المقبلين على الزواج القيام بها، لتجنب ولادة أطفال يعانون من الإعاقة الذهنية.