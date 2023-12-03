اليابان تلغى تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامى أصدرتها فى أعقاب زلزال الفلبين

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أعلنت أن هزة أرضية بقوة 7.7 درجة ضربت منطقة قبالة جزيرة "مينداناو" الفلبينية في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء أمس (السبت) بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من احتمالية حدوث موجات تسونامي للمناطق الواقعة على طول ساحل اليابان على المحيط الهادئ بدءا من جزر منطقة "ياياما" في أقصى الجنوب وحتى محافظة "تشيبا".