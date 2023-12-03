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الهيئة الوطنية تستعد للبث التلفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 06:53 م
الهيئة الوطنية تستعد للبث التلفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج بالانتخابات الرئاسية المستشار أحمد بندارى
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجى

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شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر الأول على مدار اليوم الأحد، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم، اليوم الثالث على التوالى.
 
ويبدأ بعد قليل، بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024 لليوم الثالث والأخير، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد بتوقيت كل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك أو تصادف وجودهم إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
 






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