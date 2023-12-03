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النيابة تستمع لأقوال المتهم بالتسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:45 م
النيابة تستمع لأقوال المتهم بالتسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
كتب أحمد إسماعيل

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فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

 

وتستمع النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

 

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

 

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

 

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.

 

وكان قد أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

 

وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل هو إلى الرفيق الأعلى.

 

جدير بالذكر أن الأجهزة المختصة تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.







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