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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية فى ملحمة وطنية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:25 م
المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية فى ملحمة وطنية.. صور المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية
كتب محمود راغب

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يستمر توافد أبناء الجالية المصرية فى السعودية بجدة والرياض، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، تعبيرا عن حبهم الشديد لوطنهم رافعين أعلام مصر.
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
 
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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية

 

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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية

 

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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية
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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية

 

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المصريون بجدة والرياض يصوتون بالانتخابات الرئاسية

 

 







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