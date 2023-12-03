المجر: أوكرانيا غير مؤهلة للانضمام للاتحاد الأوروبى بسبب النزاعات الداخلية

وكالات

أعلن وزير الدولة المجرى للاتصالات الدولية والعلاقات، زولتان كوفاكس، أن الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا، تثبت مرة أخرى أن كييف غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوفاكس على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقا على رسالة جهاز الأمن الأوكراني: "المجر لا تريد التدخل في المشاحنات السياسية الداخلية للرئيس زيلينسكي.. هذه الخلافات السياسية تظهر أيضا أن أوكرانيا اليوم ليست مستعدة بعد لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة في ديسمبر، لأنه من الواضح مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.

وأوصت الاستخبارات الأوكرانية، أمس السبت، البرلمان الأوكراني بعدم السماح للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، بالخروج من البلاد لمنعه من عقده لقاء مع أوربان.

وقال بوروشينكو يوم الجمعة الماضي إن حرس الحدود الأوكراني لم يسمحوا له بالخروج من البلاد، ووفقا له، كان لديه اجتماعات عمل مخطط لها في وارسو وواشنطن.

ولم يعلن الرئيس السابق عن خطط للقاء أوربان، وفي الوقت نفسه، ادعى بوروشينكو أن إذن رحلة العمل تم توقيعه من قبل رئيس البرلمان الأوكراني.