اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية اليوم الأحد

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية اليوم الأحد البابا تواضروس
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصحافة القبطية اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، حيث تنظم الاحتفالية السنوية "الصحافة والدوريات القبطية".
 
وكان قداسة البابا تواضرس الثانى افتتح معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات العام الماضى.
 
وجاءت الصحف التى شملتها الاحتفالية، مدارس الأحد التي صدرت عام 1947 (75 سنة)، ووطني التي صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57) عاما. 
 
 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصحافه

احتفاليه عيد الصحافه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة