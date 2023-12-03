الصحة العالمية تطلق آلية جديدة للرعاية الصحية المستدامة خلال قمة المناخ

تنظم منظمة الصحة العالمية يوم غد الاثنين بالمنطقة الخضراء مؤتمرا استثنائيا على هامش مؤتمر قمة المناخ COP28، تحت عنوان "الرعاية الصحية المستدامة من منظور جديد"، وقالت المنظمة فى بيان إنه سيسلط هذا التجمع الضوء على النهج الرائدة بهدف تقليل البصمة الكربونية لقطاع الرعاية الصحية وإحداث التأثير الفعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وأضافت المنظمة، أن المؤتمر يعقد ضمن المنطقة الخضراء، مدينة إكسبو - دبى، ويشارك فى استضافة الحدث كل من وزارة الصحة والوقاية الإماراتية (MOHAP) ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمى لشرق المتوسط (WHO EMRO). سيجمع هذا الحدث ممثلين رسميين وصانعى السياسات من دول المنطقة وخبراء المناخ والأعمال المستدامة.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور حسين الرند، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإمارات العربية المتحدة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، لشرق المتوس، ووزير الصحة الأردنى، الدكتور فراس إبراهيم الحوارى، ووزير الصحة التونسى، الدكتور على المرابط ووزير الصحة اللبنانى، الدكتور فراس الابيض ووزير الصحة المصرى والدكتور أحمد أوما – نائب المدير العام للمركز الافريقى لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (Africa CDC) والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

والدكتور بسام القديسى، رئيس قسم الرعاية الصحية المستدامة باتحاد المستشفيات العربية والكتور إيمان قنديلى، رئيسة منظمة الصحة العالمية الأفريقية – AGH والدكتور وائل الدليمى، رئيس مشارك فى مركز جيو هب (GeoHealth Hub) لبحث التغيير المناخى والصحة فى منطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا.