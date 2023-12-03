السكة الحديد تبدأ إيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً

كتب سيد الخلفاوى

بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح، بشكل مؤقت لمدة 12 يوم، وذلك بسبب تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.

وبدأ توقف القطارات بين العلمين ومطروح، من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى مساء يوم الجمعة 15/12/2023، وخلال هذه الفترة سيتم اختصار القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة .