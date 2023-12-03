السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "خ.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة ،مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.