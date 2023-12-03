الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.. استشارى يوضح الأسباب والعلاج

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور محمد عبد الله كامل، استشارى أمراض الباطنة بمستشفى الفيوم العام، إن حصوات الكلى وهى المقصود بها حصوات المسالك البولية بكل أنواعها، وتتكون داخل الكلى ثم تتحرك ومن الممكن تصل إلى المثانة أو الحالب، ومن المحتمل نزولها الى مجرى البول.

وأوضح استشارى أمراض الباطنة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى تكوين الحصوات هو حدوث خلل بين نسبة الأملاح والسوائل فى الجسم، وتبدأ عملية تكوين الحصوات بالقليل من الرمل على الكلى ثم تكون حبيبات صغيرة والتى تتجمع مع بعضها وتكون حصوة بحجم 1سم، أو أكثر، مشددًا على أهمية شرب المياه بكثرة بجانب تقليل الأملاح فى الأطعمة، ما يقلل من معدل خطر الإصابة بتكوين الحصوات.

وأشار استشارى أمراض الباطنة، إلى أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بتكوين الحصوات، لأنها تأتى لأصحاب المهن الشاقة الذين يتعرضوا إلى الشمس والحرارة ولديهم زيادة فى العرق فبتالى تقل السوائل بأجسامهم فيترتب عليه زيادة الأملاح وزيادة تكوين الحصوات أيضًا، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة أيضًا لتكوين الحصوات هم الأشخاص الذين يتناولون أقراص الفيتامينات بشكل يومى، بدون عمل أى فحوصات طبيبة، فتحتوى تلك الفيتامينات على عناصر ومعادن مثل الكالسيوم والفوسفات بداخلهما أملاح تزيد من تكوين الحصوات .

وأوضح أن مرضى التهابات المسالك البولية المتكررة، وبعض المرضى الذين يعانون من نقص الكالسيوم ويتناولون فيتامين د دون مراقبة مستوى الكالسيوم فى الدم، يتعرضون إلى الإصابة بتكوين حصوات الكالسيوم، موضحًا أن هناك أنواع من حصوات الكلى وتشمل حصوات الكالسيوم، حصوات اليوريك، حصوات السيستين، مشيرًا إلى ضرورة إجراء فحوصات طبية مثل تحاليل الكالسيوم والغدة الدرقية والبول واليوريك أسيد، لتحديد نوع الحصوات وطرق العلاج.

طرق الوقاية من تكوين حصوات الكلى

.شرب الكثير من المياه والسوائل

.عدم التعرض للجفاف والعرق الزائد بجانب عدم التعرض للشمس كثيرًا

.تقليل كلوريد الصويودم "ملح الطعام" فى الأطعمة، لأن هذا الملح يقلل من نسبة السوائل بالجسم.

وأكد الاستشارى أن مرضى حصوات الكلى يجب عليهم الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم والسبانخ والمانجو والمكسرات والفول السودانى والفراولة والباذنجان، بجانب الحصول على بعض الأدوية المناسبة لكل حالة لو كانت الحصوة أقل من 1 سم، لو أكبر لابد من التدخل الجراحى .