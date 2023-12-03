الخارجية: التصويت فى اللجان الفرعية بالخارج فى اليوم الثانى للانتخابات تسير بسهولة

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أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن العملية التصويتية فى اللجان الفرعية فى الخارج فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة 2024 تسير بسهولة ويسر.

وكان المتحدث الرسمى باسم الخارجية قد قال فى وقت سابق اليوم إن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية فى كافة اللجان الفرعية بمقرات السفارات والقنصليات المصرية.



وأضاف - عبر حسابه على منصة "أكس" - أن عملية الاقتراع تستمر لليوم الثانى على التوالى لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 فى الخارج بمقرات السفارات والقنصليات المصرية وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.



يأتى ذلك فيما يواصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية فى كل من واشنطن ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن وأوتاوا فى اليوم الثانى من اقتراع المصريين بالخارج.

وخلال اليوم الثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.