الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية لقرية النسائية

الدقهلية - شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والخاص بتعـديل المخططـات التفـصيلية لقريـة النـسايمة مركـز المنزلـة، والقــرار الذي حمل رقـم 896 لسنة 2023، والذي جاء فية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وقد نص القرار على المادة الأولي، تعـدل المخططـات التفـصيلية لقريـة النـسايمة مركـز المنزلـة على النحو التالى، يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة، وحـدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائيـة والتخطيطيـة، الـواردة بـالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحتـه التنفيذيـة وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

وجاء بالمادة الثانية، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

وأشارت المادة الثالثة، على أن تقوم كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمـل به من تاريخ صدوره.