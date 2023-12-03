الجالية المصرية في الكونغو الديمقراطية تحتفي بانتخاب الرئاسة 2024

كتب: أحمد جمعة

احتفى أبناء الجالية المصرية في الكونغو الديمقراطية، الأحد، بالانتخابات الرئاسية 2024 عقب الإدلاء بأصواتهم في اللجنة الفرعية في الكونغو، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات وأغاني وطنية.

وأغلقت غالبية السفارة المصرية بالخارج بعد انتهاء عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي استمرت لثلاثة أيام في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، وصوت عدد كبير من المواطنين المصريين سواء بالحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار من التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.