الأقصر تدعم ذوى الهمم لتنمية إبداعاتهم برعاية مكتب قادرون باختلاف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم مكتب قادرون باختلاف التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، دعم كبير وتدريبات بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات وأبطال أصحاب الهمم بمركز شباب السلام فى مدينة إسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير.

وفي هذا الصدد يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يواصل مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تقديم تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب السلام والذي يتم تنفيذه بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بالمحافظة، ودعمهم بمختلف الأنشطة (رياضية _ كشفي _ فن تعبيري _ مشغولات يدوية)، حيث يتم تنفيذ التدريبات يومي الإثنين من الساعة 4 مساءاً، والخميس الساعة 4 مساءاً من كل أسبوع بمركز شباب السلام باسنا.

ويضيف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تدشين مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة متمثلاً في الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف، وذلك للإهتمام بدعم ذوي القدرات والهمم بمحافظة الأقصر ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وبتنفيذ مسئولي مكتب قادرون باختلاف بالمديرية متمثلين في جمال عبدالناصر وهند حسن محمود.