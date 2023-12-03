افتتاح مركز خدمة عملاء وشحن العدادات وتحصيل فواتير الكهرباء بشبرا الخيمة

كتبت رحمة رمضان

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء ب الشركة القابضة لكهرباء مصر مركز خدمة عملاء وشحن العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك بشبرا الخيمة وبيجام ومنشية الحرية وعبد المنعم رياض التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفى وذلك بعد الانتهاء من تطويره وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية الحديثة.

وأكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المركز بعد تطويره ضمن خطة وزارة الكهرباء لتطوير جميع مراكز خدمة العملاء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موكدا أن مركز خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع يعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة العاشرة للتيسير على المواطنين.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم انشاء منطقة ذكية SMART AREA بمركز خدمة العملاء بشبرا الخيمة يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الكترونيا ( سداد فواتير – تعاقد – شحن – شكاوى.....) .

ويقدم مركز خدمة العملاء الجديد كافة الخدمات للعملاء بمناطق ( باسوس – الوحدة العربية – عزبة عثمان – 15 مايو – المؤسسة – احمد عرابى – بيجام –عزبة رستم - عبد المنعم رياض -...) باجمالى عدد عملاء 498000 عميل منهم 384000 عميل بعداد ( ميكانيكى – ديجيتال ) و 114000 عميل بعداد مسبق الدفع .

وأوضح عفيفى أنه تم من خلال المركز تركيب عدد 5000 عداد كودى شهريا ( منصة – سرقات ) وتركيب عدد 65000 عداد منذ بدء العمل بالعدادات الكودية، موضحا أنه يتم تقديم خدمة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمركزخدمة العملاء ومركز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الفواتير حيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة .

ومن بين أهم مميزات مركز خدمة العملاء بشبرا الخيمة بعد تطويره الاتى :

- تفعيل نظام النداء الالى Q. SESTEM لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات حيث يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.

-البدء في تطبيق نظام التحصيل الالكترونى باستخدام ماكينات التحصيل الالكترونى pos وهى ماكينة للتحصيل مع المحصلين دون فواتير حيث يقوم المحصل باعلام قيمة الفاتورة للعميل وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يقوم العميل باستلامه مقابل قيمة السداد.

- تفعيل نظام الإصدار الموحد بجميع الإدارات التجارية بالشركة حيث يتم الالتزام بقواعد موحدة بإصدار الفواتير لضمان دقة المحاسبة ومراجعة الفواتير الكترونيا بدون تدخل بشرى حيث يتم استقبال قراءات العدادات من شركة شعاع مع صورة العداد لمراجعة القراءة والتاكد من صحتها قبل الاصدارمما كان له الأثر البالغ في انخفاض عدد شكاوى المشتركين من أخطاء القراءات على مستوى الشركة

- تجهيز مركز خدمة العملاء ببرنامج للغة الإشارة لتقديم خدمة مميزة لذوى الهمم (الصم والبكم) على أجهزة تابلت للتفاعل معهم وتوضيح جميع الخدمات المقدمة وتلقى استفساراتهم والرد عليها من خلال البرنامج المعد لذلك .

- تفعيل جهاز تابلت لاستبيان اراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمه لهم .