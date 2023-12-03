اليوم السابع
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اعترافات لصوص سرقة الشقق السكنية فى النزهة تقودهم للمحاكمة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:42 م
اعترافات لصوص سرقة الشقق السكنية فى النزهة تقودهم للمحاكمة حبس متهمين - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وأدلى المتهمون بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمون أنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون"، وأضاف المتهمون أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتأكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا أنهم يتقاسموا المسروقات فيما بينهم.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمه التحقيق، ويصدر القرار السابق.
 






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