اليوم السابع
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استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات للبث التليفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:11 ص
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات للبث التليفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج الانتخابات الرئاسية
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجى

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شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر الأول على مدار اليوم الاحد، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم، اليوم الثالث على التوالى.
 
ويبدأ بعد قليل، بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بالخارج  بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024 لليوم الثالث والاخير، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاحد بتوقيت كل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك أو تصادف وجودهم إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
استعدادات الهيئة الوطنية للبث التلفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج
استعدادات الهيئة الوطنية للبث التلفزيوني مع السفراء لمتابعة تصويت الخارج

الاستعداد لليوم الثالث في تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
الاستعداد لليوم الثالث في تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

 







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

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