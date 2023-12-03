استشهاد 16 فلسطينيا على الأقل جراء قصف الاحتلال لغزة فجرا

واستشهد 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي "الجنينة" شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لازالوا تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال العديد من المنازل، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي "الدرج" بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية.