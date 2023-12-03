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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:52 ص
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية قوات الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وفى وقت سابق وجه المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية فى هذا الصدد.

ونوه وربيرج - خلال اتصال هاتفي عبر تطبيق "زوم" مع برنامج (مساء دي.إم.سي.)، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية (دي.إم.سي.)، إلى الجهود الدبلوماسية بين أمريكا ومصر وقطر، والتى كانت وراء الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة.

 

 

 

 







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