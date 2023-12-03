إقبال حاشد بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شهد مقر انعقاد المؤتمر الجماهيرى لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، إقبالا جماهيريا حاشدا من قبل المواطنين لحضور المؤتمر.

واحتشد المواطنون بمحيط القاعة المخصصة للمؤتمر وبداخلها، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، وأعضاء المركزية للزراعة والرى، والدكتور عيد الحميد الدمرداش أمين مساعد، والنائب عمرو أبو السعود أمين مساعد أمانة الزراعة المركزية، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، والنائب وليد هويدى، والنائب عبد القادر الجارحى، وهيئة مكتب المحافظة.