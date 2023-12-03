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إقبال المصريين فى دبى للتصويت بانتخابات الرئاسة ومشاركة كبيرة لذوى الهمم.. فيديو

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:30 م
إقبال المصريين فى دبى للتصويت بانتخابات الرئاسة ومشاركة كبيرة لذوى الهمم.. فيديو تزايد أعداد الجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت
كتب ــ محمود راغب

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تزايد أعداد أبناء الجالية المصرية فى دبى بالإمارات، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، بالقنصلية المصرية فى دبى، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.
 
وحرص أبناء الجالية المصرية فى دبى على التوافد من مختلف الفئات، وظهر بشكل واضح مشاركة الأشخاص من ذوى الهمم بالانتخابات لممارسة حقهم الدستورى.
 
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
 
اقبال شديد للجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت
اقبال شديد للجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت

تزايد أعداد الجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت
تزايد أعداد الجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت

تزايد شديد للجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت
تزايد شديد للجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت

تصويت الجالية المصرية بقنصلية دبى
تصويت الجالية المصرية بقنصلية دبى

حضور الجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت
حضور الجالية المصرية بقنصلية دبى للتصويت

مشاركة كبيرة لذوى الهمم
مشاركة كبيرة لذوى الهمم

مشاركة لذوى الهمم فى التصويت
مشاركة لذوى الهمم فى التصويت

 







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