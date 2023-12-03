اليوم السابع
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إغلاق صناديق الاقتراع بلبنان فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية في الخارج

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:29 م
إغلاق صناديق الاقتراع بلبنان فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية في الخارج المصريون فى لبنان

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أغلقت اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في لبنان صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، وذلك في نهاية اليوم الثالث والأخير للتصويت.


بدأت عمليات التصويت في التاسعة من صباح أمس الأول الجمعة، وسط إقبال كبير من المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، حيث استمرت عمليات التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد.


وحضر اليوم العديد من الأسر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما شارك مواطنون مصريون مقيمون في مناطق متفرقة بالدولة اللبنانية.







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