اليوم السابع
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إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف بنطاق حى المنتزه ثان فى الإسكندرية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:49 ص
إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف بنطاق حى المنتزه ثان فى الإسكندرية.. صور جانب من أعمال الإزالة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزه ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
 
وأعلن حي المنتزه ثان، أنه في إطار تعليمات عاجلة للدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، بوجود أعمال بناء مخالف بعقار بحوض الطماطم المعمورة البلد وبناء مخالف بشارع اسكورت.
 
وأسفرت الحملات عن إزالة أعمال بناء مخالف، بشارع زيان مراد، بمنطقة حوض الطماطم، في المعمورة البلد وتبين وجود بناء حوائط  مخالفة، بوجود وحدة التدخل السريع بالحي ومهندسي وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، تم إزالة الحوائط من المهد، كما تم إزالة أعمال بناء مخالف، بشارع زيان مراد، بمنطقة حوض الطماطم، في المعمورة البلد وتبين وجود بناء حوائط  مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
إزالة بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية
إزالة بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية

إيقاف بناء مخالف في حي المنتزة ثان بالاسكندرية
إيقاف بناء مخالف في حي المنتزة ثان بالاسكندرية

إيقاف بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية
إيقاف بناء مخالف في المنتزة ثان بالاسكندرية

 







أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

البناء المخالف

عزبة الطماطم

حي المنتزة ثان

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