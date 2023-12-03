إحالة 39 متعديا على الأراضى الزراعية والبناء المخالف للنيابة

الغربية – مصطفى عادل

تواصل الجهات التنفيذية فى الغربية حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية فى كافة المراكز والمدن، والتصدى لأى محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أى شكل من أشكال التعدى عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 39 حالة تعدى على مساحة 22 سهم و19قيراط و7 فدان وازالة حالتين مخالفات للبناء على مساحة 150 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وإحالة 39 متعدى على الأراضى الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

وتابع محافظ الغربية الحملات، عن طريق اتصال مرئى مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات فى المهد.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنع أى تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية فى المهد لأى تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.