أوراق البرتقال.. بكوب واحد عزز مناعتك وتخلص من تقلبات المزاج

كتبت مروة محمود الياس

ليست أوراق الليمون وحدها التى تحتوى على فائدة للصحة والجسم، فأوراق الحمضيات كلها وأهمها البرتقال، من الخيارات الصحية التى تتمتع بمذاق جيد، ويمكن كذلك الاستفادة منها بشكل صحى، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع health guide الطبى.

وذكر التقرير أن أوراق الحمضيات أو الفاكهة الحمضية جميعها كالبرتقال والليمون، وغيرها، لها استخدامات صحية كثيرة، ولها أيضا مذاقا رائعا عند اضافتها للمشروبات الدافئة كالشاى على سبيل المثال.

وتابع التقرير موضحا أن هذه الأوراق تحتوى على كم هائل من فيتامين سى الصحى، مما يعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى، خاصة فى فصل الشتاء وانتشار العدوى به، فضلا عن أنها غنية بالكثير من مضادات الأكسدة الصحية، مما يجعلها شلل فى تعزيز نضارة الجسم وتحصينه ضد العدوى أيضا.

وفى السياق ذاته، ذكر تقرير نشر فى موقع bestthomediet أن لأوراق البرتقال فوائد عديدة معدئة للأعصاب ولها قدرة على استرخاء الجسم، مما قد يساعد على النوم بأريحية شديدة، ويمكن أبضا أن تخفف من حدة التقلب المزاج خاصة فى فترات الطمث، وتشنجات البطن حينها، لأن هذه الخصائص المهدئة تعمل على استرخاء عضلات الجسم كافة.

وتابع التقرير موضحا أن أوراق البرتقال تحتوى أيضا على الكثير من الألياف التى تعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، وبالطبع يصبح شرب كوب من مشروب أوراق البرتقال مناسبا لمن يريد اتباع نظام غذائي للحفاظ على الوزن من الزيادة والتخلص من الدهون الزائدة.

وترجع أهمية مشروب أوراق البرتقال إلى أنه غنى بالألياف الصحية التى تعزز الشعور بالشبع وقلة الرغبة فى تناول الطعام لفترة من الوقت، فينقص الوزن تدريجيا، ولا شك أن لهذه الاوراق خصائص تساعد تدريجيا على حماية القلب من الأمراض والمشكلات المرضية المحتملة، كما وجدت فاعلية هذه الأوراق فى ضبط معدلات ضغط الدم وتعزيز صحة الجسم.

وذكر التقرير أن هذه الأوراق لها فاعلية - وفقا للدراسات- فى مقاومة الكوليسترول الضار مما يجعلها تحافظ على سلامة وصحة الأوعية الدموية، وتحد من الإصابة بأمراضها فى المستقبل.

تحتوى أوراق البرتقال على الكثير من الفوائد وينصح بنقع أوراق البرتقال فى الماء المغلى وتركها حتى تكون دافئة لتناولها الشخص ويستمتع بفوائدها ومذاقها الجيد.