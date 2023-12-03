أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بالشرقية: نعم للسيسى للحفاظ على المكتسبات التاريخية

الشرقية فتحية الديب

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية ، مؤتمرا جماهيريا بنادى الشرقية بمدينة الزقازيق لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بحضور الدكتور أشرف سعد أمين حزب حماة الوطن بالشرقية، والدكتورة عزة عبد العزيز أمينة المرأة بالحزب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وتصدرت المرأة الصفوف الأولى رافعة أعلام مصر وصور السيسى مردده السيسى رئيسى.. بنحبك ياسيسى، لا بديل عنك لرئاسة مصر.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني تم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف حدادا على أرواح شهداء غزة.

وتحدثت الدكتورة عزة عبدالعزيز أمينة المرأة بالحزب، أن الله قد حبي مصر بقائد عظيم جسور له رؤية ثاقبة وفكر استراحتي وكل يوم يثبت لنا جميعا أنه قائد وزعيم قادر علي حكم دولة بحجم مصر.

وقالت إن المرأة الشرقاوية تؤيد الرئيس السيسى للحفاظ علي المكتسبات التى منحها لها والتى منحتها حقوقا غير مسبوقة على مدى قرون عديدة.

وتحدث الدكتور أشرف سعد سليمان أمين حزب حماة الوطن بالشرقية، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبى نداء الوطن وتحمل مسئوليته وتمكن من تثبيت أركان الدولة المصرية المتصدعة واستعادة هيبتها داخليا وخارجيا والقضاء على الإرهاب بمخططاتة التى تهدف دخول مصر مرحلة الفوضى وقام بتنفيذ مشروعات عملاقة في كافة المجالات منها إنشاء 14 مدينة ذكية والقضاء على العشوائيات ومبادرة حياة كريمة وإنشاء الأنفاق لربط سيناء بمصر وغيرها من المشروعات التي تسهم فى رفع المعاناه عن شعب مصر.