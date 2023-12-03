أخبار البورصة اليوم الأحد 3-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، واسيك للتعدين-اسكوم، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي بي كوربوريشن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وليسيكو مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وطاقة عربية، وريكاب للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.16%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 85.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 144.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، 210.3 ألف جنيه، 24.5 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24571 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10467 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7686 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6614 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وباع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، والشمس للإسكان والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 716 ألف سهم، 967.5 ألف سهم، 888 سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، رواد السياحة-الرواد، والمتكاملة للأعمال الهندسية عدد 300 ألف سهم، 7796 سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعالمية للاستثمار والتنمية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 25 ألف سهم، 3.78 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 13.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 250 ألف سهم، 25 ألف سهم، 50 ألف سهم، 11.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، عدد 960 سهم، 1.3 مليون سهم، 296 سهم، 8764 سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 445.3 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، 45975 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 340 سهم.

أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم شريف صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الراشد عدد 400 ألف سهم بسعر 7.1492 جنيه بقيمة إجمالية 2.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 9.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 202 ألف سهم خزينة، والثانية عدد 185.7 ألف سهم خزينة بجلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.48% من أسهم رأس المال.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة المهندس للتأمين، إيرادات بلغت 93.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافى الربح 64.8 مليون جنيه، وأرجعت سبب زيادة الأرباح بمبلغ 28 مليون جنيه بمعدل 75.78%، وذلك نتيجة ارتفاع الأقساط، وصافى الدخل من الاستثمار.

وحققت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مبيعات بلغت 407.5 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 125.9 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 193.1 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 162.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، الربح قبل الضريبة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 44.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 34.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، صافي الربح خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر عام 2023 بلغ 13.9 مليون جنيه، مقابل فائض 9.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 8.9 مليون جنيه.