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أحمد فؤاد الثانى نجل الملك فاروق يدلى بصوته فى سفارة مصر بسويسرا.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:46 م
أحمد فؤاد الثانى نجل الملك فاروق يدلى بصوته فى سفارة مصر بسويسرا.. صور الملك السابق أحمد فؤاد الثانى
كتب محمد جمال

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حرص الملك السابق أحمد فؤاد الثانى على الإدلاء بصوته فى سفارة مصر بالعاصمة السويسرية برن، رغم ظروف الطقس الصعبة.

وتحدى أبناء الجالية المصرية فى جنيف بسويسرا، برودة الأجواء والأمطار، وحرصوا على النزول للإدلاء بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، والاستعانة بـ"الشماسى" للتغلب على الأمطار، رافعين أعلام مصر.
 
أحمد فؤاد الثانى
أحمد فؤاد الثانى

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

أحمد فؤاد الثانى يدلى بصوته
أحمد فؤاد الثانى يدلى بصوته

 

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطنى يكفله الدستور.

أحمد فؤاد الثانى يدلى بصوته فى سويسرا
أحمد فؤاد الثانى يدلى بصوته فى سويسرا

 

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

 







الملك السابق أحمد فؤاد الثانى

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