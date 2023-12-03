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أبناء الجالية المصرية في نيويورك يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 06:38 م
أبناء الجالية المصرية في نيويورك يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية تحرك المصريون فى نيويورك للجان الانتخابات
كتب محمود راغب

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تحرك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك، لمقر القنصلية المصرية بنيويورك بأتوبيس خاص،  للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج. 
 
وحرص أبناء الجالية المصرية فى نيويورك على رفع أعلام مصر واصطحاب أطفالهم خلال التوجه لمقرات التصويت لمشاركتهم فى هذا العرس الديمقراطى .
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.






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