يناير 2024.. افتتاح 4 مستشفيات و76 مركزا طبيا فى أسوان

تستعد محافظة أسوان، مع مطلع العام الجديد 2024 لافتتاح عدداً من المشروعات بالتزامن مع عيد أسوان القومى، ومن أبرز هذه المشروعات تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل رسمى، ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

وتأتى أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم التشغيل التجريبى للعديد من الوحدات والمراكز الطبية داخل 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 وحدة صحية وتشغيل 4 مستشفيات، "المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام" من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها قريباً.

فيما تم إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، وهناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتحقيق التكامل الجاد فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة، لتتحول هذه الصروح إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية.



الخدمات فى قرى كوم أمبو



المنظومة تعمل فى القرى



تطوير وإنشاء مبان صحية جديدة



جانب من التطوير



مبان جديدة للصحة



منظومة التأمين الصحى الشامل



وحدات صحية