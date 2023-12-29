يعني إيه ابنك مصاب بـ"الجوع الخفي"؟.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الكثير من الأمهات يشعرن بالقلق بسبب عدم زيادة وزن طفلها بالرغم من تناوله لكميات جيدة من الطعام، وتصف طفلها بأن لون بشرته باهتة بالرغم من أن وزنه طبيعي، ويعاني من ضعف المناعة وعدم التركيز، بعد إجراء تحاليل العام الأول من عمره ثبت أنه يعاني من الأنيميا، أشياء كثيرة تدور في أذهان الأمهات بسبب خوفها وقلقها علي طفلها، لأن الأعراض المذكوره تعني أنه يعاني من سوء التغذية، ويوضح هذا الدكتور حاتم هلال استشاري طب وتغذية الأطفال بكلية طب الأزهر.

وفي تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أكد استشاري طب وتغذية الأطفال، أن جميع الشكاوي السابق ذكرها نسمعها في العيادة كثيرًا، وتصاب الأم بالإستغراب نتيجة ان طفلهم يتناول كميات مناسبة من الطعام، ولكنه يعاني من علامات سوء التغذية ومنها الضعف العام واللون الشاحب وقلة التركيز وضعف المناعة.

وأشار إلي أنه ظهر مصطلح في علم تغذية الاطفال واهتمت بيه منظمة الصحة العالمية وهو "الجوع الخفي"، ويعني أن طفل يتناول كميات جيدة من الطعام ولكنه يعاني من الضعف وسوء التغذية، والسبب في هذا الأمر يرجع إلي نقص العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه في المرحلة العمرية التي يمر بها.

واستكمل حديثه موضحًا، أن هذا يعني أن الكم في تغذية الطفل ليس أمر جيد ولكن الكيف أي نوعية الطعام المتناول وما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم.

وحث استشاري طب وتغذية الأطفال، أن الأم التي تسعي لتقديم وجبة غذائية تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المهمة للطفل أفضل بكثير من تقديم طعام له يفتقر العناصر الغذائية وخاصة خلال مرحلة البناء، لأن هذا يعرضه للكثير من المضاعفات الصحية وابرزها الإصابة بالأنيميا وسوء التغذية.