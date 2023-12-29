وكيل تضامن كفر الشيخ: الأسبوع المقبل بدء إجراءات 315 فائز في حج الجمعيات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة ماجده جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن الفائزين بقرعة حج الجمعيات، وعددهم 315 متقدم، سيبدأون في عدد من الاجراءات، منهخا استخراج جوازاتهم، واجراء الكشف الطبي، أضافة للتطعيمات، وغيرهم من الاجراءات، مشيرة إلى أن هناك 94 متقدم احتياطياً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت جلاله، لـ"اليوم السابع"، أما بقية إجراءت السفر والحجز وغيرهم، ستتولها المديرية بناء على تعليمات وتوجيهات الوزارة ، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة ،كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد ، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، فقد تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج، مستوى أول، فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، ومستوى ثاني، فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، ومستوى ثالث، فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.