نقابة الأطباء: 49 طبيبا تقدموا للحج وإجراء القرعة بوزارة السياحة

كتبت ـ آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إنه تقدم عدد 49 طبيبا وطبيبة وذويهم بطلبات لأداء فريضة الحج من خلال النقابة، وذلك بعد الإعلان عن تنظيم رحلات حج اقتصادى وسياحى.

قال الدكتور شادي صفوت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، إن شركة السياحة ستودع المبالغ التي تم تحصيلها من الأطباء والطبيبات وذويهم بحساب وزارة السياحة التي ستقوم بإجراء قرعة لتحديد المقبولين، وبالنسبة لمن لم يوافقهم الحظ ستقوم وزارة السياحة باستخراج شيك بمستحقات الطبيب باسمه.

وأضاف صفوت: أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة السياحة على تنفيذ برنامج سياحي خمسة نجوم يشمل الإقامة بفندق بمكة المكرمة وأخر بالمدينة المنورة، وكذلك برنامج الحج الاقتصادي يشمل الاقامة بفندق بمكة المكرمة، وأخر بالمدينة المنورة، على أن تكون الإقامة في مكة من يوم 1 حتى 17 ذو الحجة، ثم الإقامة بالمدينة المنورة من يوم 17 حتى 20 ذو الحجة لرحلة الحج الاقتصادي و من 1 الي 4 ذو الحجة بالمدينة المنورة ومن يوم 4 الى 14 ذو الحجة بمكة المكرمة بالنسبة لرحلة الحج السياحي ، شاملة التغذية بالفندقين إفطار وعشاء.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق على سعر 325 ألف جنيه للحج السياحي و195 الف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.